Comment distinguer une église fortifiée en Thiérache

Si la Thiérache était la mère de toutes les églises fortifiées, un architecte pourrait lui dire : « Madame, vos enfants sont différents… » Et pour cause, ces vaisseaux de briques posés dans le vert bocage thiérachien sont régulièrement confondus avec des châteaux par les visiteurs de passage. C'est justement pour contrer ou limiter les effets désastreux de visiteurs bien plus hostiles que ceux d'aujourd'hui, que ces lieux de culte ont été fortifiés. Des meurtrières, des tours, un assommoir, une échauguette, il ne manque plus que les créneaux pour compléter le tableau de la place forte. Ces églises sont aujourd'hui l'emblème de la Thiérache axonaise et ardennaise.

Tourelle, échauguettes ou bretèche Deux siècles en arrière, les multiples conflits et le passage des armées royales ou ennemies ont fait des ravages. Ceux qui ne pouvaient pas fuir, comptaient trouver refuge au sein du bâtiment le plus solide du village… l’église. Pour s’y protéger ou pour observer, les habitants s’acharnent à y aménager des éléments de défense passive ou active. Certaines sont mêmes reconstruites.

C’est ainsi que l’église d’Englancourt est construite par les habitants en 1580. Elle constitue un remarquable ensemble défensif. Elle dispose de 55 meurtrières, réparties sur cinq étages dont un refuge. L’église de Wimy est elle aussi un modèle d’architecture militaire avec ses deux grandes tours de part et d’autre de l’entrée. Elle dispose d’une salle de plus de 60 m2 d’un four et d’une cheminée.

Autre exemple, Notre-Dame de La Bouteille, fortifiée en 1547 par les moines de l’abbaye de Foigny. S’il y a un édifice qui est considéré comme le « type achevé » d’église-forteresse c’est celle de Plomion. Érigée en lieu et place de l’ancienne église, elle abritait une garnison permanente et possède 60 meurtrières dont 42 sur le donjon. Quelques-unes disposaient de moyens de fuite ou de refuge plus élaborés, à l’instar des souterrains. À Esquéhéries, la légende veut que l’église soit reliée au château fort de Guise par des passages souterrains. Il faut tout de même compter 15 km de galeries pour aller d’un bout à l’autre. Tout le village trouvait refuge dans l’église Une église est donc fortifiée si elle possède sa ou ses tour(s), son donjon avec un refuge, une tourelle qui renferme souvent un escalier, des échauguettes (ouvrage contenant une petite pièce située à l’angle d’un bâtiment généralement munie d’ouverture de guet), un assommoir (comme son nom l’indique, ouverture permettant au défenseur de lancer des projectiles sur les assaillants), ou encore une bretèche (là encore, construction en saillie d’un mur permettant de placer des projectiles sur les attaquants, cela peut aussi servir de latrines). Autant d’éléments qui sont venus constituer ces fameuses églises. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’en cas d’invasion, c’est tout le village qui trouvait refuge dans l’église.