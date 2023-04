L’ancien vice-Premier ministre Kris Peeters estime que ses chances de retour en politique sont minces: «Je vais me mettre à la recherche d’un emploi»

« Je doute que ce soit dans le domaine politique, parce que j’en suis sorti depuis un certain temps. Je pense que beaucoup de gens sont très actifs dans ce domaine maintenant et qu’ils n’attendent pas que je me remette à chercher du travail », a expliqué Kris Peeters à nos confrères de Radio 1.

La Belgique et les Pays-Bas fournissent alternativement l’un des huit vice-présidents de la BEI tous les trois ans. M. Peeters a pris ses fonctions au début de l’année 2021, après que le siège belge soit resté vacant pendant des mois en raison de longues négociations gouvernementales. Son mandat expire normalement en janvier 2024, mais la Belgique a demandé aux Pays-Bas de permettre à M. Peeters de rester plus longtemps, jusqu’à la fin de la présidence belge de l’Union européenne.