«Accident routier tragique»: une fillette de 5 ans, son papa et sa maman meurent dans une terrible collision frontale

C’est un accident dramatique qui s’est produit ce lundi soir vers 20h30 en France. Sur la RD 769, dans le Morbihan, deux voitures sont entrées en collision frontale. Un choc d’une rare violence qui n’a laissé aucune chance aux occupants de l’un des véhicules. « Un homme et une femme, tous deux âgés de 40 ans, et leur fillette de cinq ans, circulant dans le même véhicule, sont décédés dans le choc frontal », explique dans un communiqué le Préfet du Morbihan.

En plus des trois personnes décédées, deux autres sont en état d’urgence absolue. « Dans le second véhicule de ce choc frontal, un homme de 35 ans et une femme de 36 ans sont en urgence absolue et pris en charge par les équipes médicales ».