Spa invite ses habitants à «faire les trottoirs» pour la bonne cause

« Faire le trottoir » pour une ville qui s’embellit durablement, est le challenge proposé par la Ville de Spa en collaboration avec Spa Monopole. Les Spadois et les Spadoises sont invités à nettoyer les trottoirs, les semer et les planter avec l’aide de professionnels de la Ville. Les services de l’Environnement, des Plantations et le Plan de Cohésion sociale seront présents afin d’informer et de conseiller lors de cette journée. La règle générale dit que tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la propreté de l’accotement, du trottoir et du filet d’eau ; mais le désir des organisateurs de cette journée est d’aller plus loin ensemble : embellir le cadre de vie tout en respectant la nature et en protégeant l’environnement. L’action est ouverte à tous : individuellement, par équipe, par quartier, par associations, par écoles… Fleurir sont trottoir veut également dire réduire le désherbage et ainsi réduire ou supprimer les désherbants interdits sur le domaine public.

Des sachets de roses trémières ou de fleurs sauvages seront offerts afin de les semer au pied des façades. Sur demande à introduire au Service Environnement, le Service des travaux creusera une fosses et le Service des Plantations y déposera un rosier ou une plante grimpante. Spa est reconnue « commune MAYA », cela autorise à végétaliser en pleine terre devant les propriétés bâties jusqu’à 0cm à partir de la façade ; dès lors, sur demande des pavés peuvent être enlevés (sur demande), des espèces vivaces mellifères y seront disposées. Des bacs à fleurs peuvent également être placés sur le domaine public.