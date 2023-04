«J’ai honte de ce qui se passe»: Françoise Hardy prend la défense de la réforme des retraites et dénonce les grèves à répétition

François Hardy a été interrogée sur le sujet par le Journal du Dimanche, sans cacher son soutien à la réforme polémique : « Tous les pays européens ont mis l’âge de retraite à 65, 66 ou 67 ans, sauf le nôtre dont la dépense publique est la plus élevée d’Europe (…) Et puis les retraités vivent de plus en plus longtemps et, actuellement nous n’avons même pas deux actifs pour un retraité. Pour vous dire la vérité, j’ai honte de ce qui se passe dans une France qui se laisse manipuler et désinformer par des extrémistes, de gauche ou de droite : la LFI, la Nupe, Marine Le Pen… »