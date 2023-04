Le gouvernement britannique distribue des millions d’e-cigarettes gratuites dans le cadre d’une campagne antitabac: «elles sont beaucoup moins nocives»

En outre, les femmes enceintes se voient offrir des récompenses en espèces si elles arrêtent de fumer. Des discussions sont également en cours pour inclure des informations sur l’arrêt du tabac dans les paquets de cigarettes. Des mesures plus sévères seront prises contre la vente illégale d’e-cigarettes, dans l’espoir d’empêcher les enfants et les non-fumeurs de fumer. Selon le gouvernement, les e-cigarettes sont de plus en plus populaires chez les jeunes.