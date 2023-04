À la recherche d’un job ou d’une formation? Talentum Namur a lieu ce 13 avril à Namur Expo

Petites et grandes entreprises seront réunies sous un même toit, ce jeudi, pour donner l’occasion aux candidats de postuler « en live ». Le contact humain reste un aspect primordial de la philosophie de Talentum. Et peut-être plus encore depuis la crise Covid ! de videos « Talentum conserve son ancrage local en organisant des événements propres à chaque région. Une manière de garder l’humain au centre du processus. » appuie Derek d’Ursel, Directeur de Références.

Mode d’emploi Ce salon permet de croiser l’offre et la demande d’emploi, à un seul endroit : Namur Expo. « Les Talentums ont toujours été un moment fort dans la stratégie de recrutement des entreprises locales », ajoute l’organisateur.

« En plus de permettre de remettre son CV en main propre, on en apprend plus sur la culture de l’entreprise. C’est un véritable moment d’échange. Une occasion unique de faire une bonne première impression et de sortir du lot ! » s’enthousiasme Mélanie, une jeune diplômée qui a signé son CDI après l’édition 2022.

Cette année, Talentum insiste encore plus sur sa dénomination de « salon de l’emploi et de la formation ». Parce qu’on n’y décroche plus seulement un contrat… mais aussi des compétences à ajouter sur son CV. Du microlearning aux formations en alternance, en passant par l’apprentissage continu, ce salon doit aussi son succès à toutes les clés qu’il transmet pour ouvrir les portes de votre avenir ! Cet événement gratuit est devenu une référence pour se construire une carrière sur-mesure.