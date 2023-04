«Je suis dévastée», «Je vais mal le vivre»: l’élimination de César dans «Top chef» déçoit fortement les internautes

Ce lundi soir, RTL tvi proposait un nouvel épisode de « Top chef ». Après un défi qui consistait à battre Philippe Etchebest, personne n’a réussi à se qualifier pour la suite de l’aventure.

de videos

Lire aussi «Top Chef 2023», les pépites de Twitter (épisode 6): des règles incompréhensibles et un César au bord des larmes

Tous les candidats ont donc dû s’affronter à une épreuve imaginée par Pierre Gagnaire. Chaque année, le défi du célèbre chef est toujours très attendu. Leur mission, ici, était de revisiter un dessert de l’enfance : les crêpes, les fraises au sucre et à la chantilly, le riz au lait, la mousse au chocolat ou encore… l’île flottante (l’île flottante, l’un des desserts préférés des enfants ? Mouais). À ce jeu, ce sont Jean et Albane (et leur riz au lait façon mille-feuille) qui s’en sont le mieux sortis, suivis de Carla et Jérémie, Alexandre et Léo, Mathieu et Hugo, et enfin, César et Sarika.