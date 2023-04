Le coin du tacticien | Pascal Croughs: «On ne se rend pas compte, mais être président, c’est un travail de titan»

Cette semaine, Pascal Croughs tire son chapeau à ceux qui, un jour, ont décidé de devenir président d’un club de football. « On ne se rend pas compte, mais c’est un travail de titan. On dit souvent que s’il n’y avait pas d’arbitres, il n’y aurait pas de foot, mais on peut dire la même chose des présidents. Certes, quand tout va bien, ce sont les rois, mais ça va plus souvent mal ou moyennement bien. Honnêtement, même si on me donnait un million d’euros, je ne suis même pas sûr que j’investirais dans le foot », en rigole notre consultant.

Au-delà du fait que l’activité de président prend énormément de temps, elle demande aussi beaucoup de connaissances. « Ils doivent bien gérer leurs finances, ils doivent gérer tout le côté administratif, ils doivent également maîtriser tout l’aspect sportif et relationnel pour bien s’entourer. Je dis toujours que les meilleurs clubs sont ceux où il y a une bonne symbiose entre le président et les différents entraîneurs. Les joueurs le ressentent et c’est primordial pour atteindre les objectifs d’un club. Avec tout ce qu’ils doivent faire pour ce métier, je me demande parfois si ces personnes-là ne sont pas un peu masos. Mais on en a vraiment besoin, ce sont les piliers d’un club. »