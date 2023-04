Faut-il une autre mode pour un autre monde? La «fast-fashion» et ses «substances toxiques», décryptées par Saskia Bricmont (vidéo)

Saskia Bricmont, députée européenne Ecolo et membre du Groupe des Verts/Alliance libre européenne, est notre invitée pour ce 7ème numéro de l’Europe et vous. Au cœur de la discussion : la fast-fashion. Autrement dit : faut-il une autre mode, pour un autre monde ? L’avenir du textile (et de ses substances toxiques dans les vêtements) est donc au programme du 7ème épisode de « L’Europe et vous ». Extraits choisis… « Nos vêtements sont des produits de première nécessité et doivent donc répondre à des standards exigeants sur le plan sanitaire et environnemental », souligne-t-elle. « L’industrie de la mode n’a aucun scrupule pour la santé des consommateurs et des travailleurs – majoritairement des travailleuses – ni pour l’environnement. Le textile est responsable de 20 % de la pollution mondiale d’eau potable ».

Face à ce constat, elle recommande d’agir via des changements dans le règlement REACH sur les substances chimiques, d’utiliser les instruments de la politique commerciale européenne, de mieux informer les consommateurs via les labels, ou encore de mieux équiper les douanes pour renforcer les contrôles sur les textiles arrivant à nos frontières et ceux déjà présents dans les étalages. « Pour mettre un terme à la présence de substances dangereuses dans nos vêtements, l’UE peut aussi agir en incitant les pays producteurs à adopter des objectifs plus ambitieux en matière de droits humains, des travailleurs et de protection de l’environnement. L’UE peut également recourir à des clauses miroir : les productions étrangères n’entrent sur le marché européen que si les producteurs prouvent qu’ils respectent les normes européennes. Enfin, la directive sur le devoir de vigilance des entreprises, en cours de négociation, doit être amendée pour assainir les pratiques des grandes marques européennes de la fast fashion », pointe encore Saskia Bricmont.