Vers le tout électrique et la fin des véhicules à diesel et à essence pour 2035? «Il faut aussi de l’innovation et de la création…»

Vers la fin des nouveaux véhicules à essence et diesel ? Et vers le tout électrique pour 2035 ? C’est le sujet brûlant du moment… Le Parlement européen avait validé l’interdiction, dès 2035, de toute vente de nouvelles voitures neuves à essence et à diesel. Une mesure contestée, notamment, par l’Allemagne. La proposition actualisée sur les immatriculations après 2035 concerne désormais les véhicules fonctionnant exclusivement avec des carburants neutres en CO2. Pour en discuter : Benoît Lutgen, député Les Engagés.

de videos