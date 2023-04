Deux nouvelles primes pour économiser l’énergie en soutien aux entreprises à Bruxelles

Les deux nouvelles aides économiques de la Région bruxelloise visent à aider les entreprises les plus sensibles énergétiquement qui le souhaitent à réduire leur consommation d’énergie et à investir dans du matériel moins énergivore.

Et cela concerne une multitude d’investissements possibles. À titre d’exemple : des frigos fermés pour l’Horeca, le renouvellement des installations d’éclairage au moyen d’ampoules LED, la gestion temporelle ou présentielle des luminaires, une ventilation avec récupération de chaleur, des portes à fermeture automatique… mais aussi d’autres investissements économiseurs d’énergie directement liés à l’activité principale du bénéficiaire et qui remplacent une machine ou un équipement de performance énergétique significativement moindre comme par exemple un four ou un frigo professionnel.