Le Real Madrid taille patron, Naples en outsider: la Ligue des champions au centre de l’attention

Largués en Liga par le FC Barcelone, les hommes de Carlo Ancelotti n’ont plus que la Ligue des champions et la Copa del Rey à jouer dans cette fin de saison. Malgré une saison balayée par plusieurs blessures, Karim Benzema reste cependant un joueur sur qui les Madrilènes pourront compter en cette fin de saison. Avec 25 buts inscrits en 32 matchs toutes compétitions confondues, l’ancien Lyonnais affiche tout de même des statistiques assez honorables. En plus de Karim Benzema, d’autres atouts comme Vinicius Junior, Federico Valverde ou encore Eduardo Camavinga seront essentiels dans cette double confrontation contre Chelsea. Sans parler des cadres comme Toni Kroos, Luka Modric ou encore notre Diable rouge Thibaut Courtois…

Kai Havertz - Photonews

De leur côté, les Blues réalisent une saison très décevante et surtout en dessous des attentes après les dépenses réalisées par Todd Boehly. Hors de la course pour les places européennes en championnat, Chelsea ne retrouvera la Ligue des champions l’an prochain qu’en cas de victoire finale cette saison. Après avoir disposé de Dortmund au tour précédent, les coéquipiers de Kai Havertz retrouvent un adversaire qu’ils ont déjà affronté l’an dernier. En plus du licenciement récent de Graham Potter et de l’arrivée de Frank Lampard jusqu’en fin de saison, les nouvelles recrues peinent à donner satisfaction sous la tunique du club londonien. La Ligue des champions peut-elle permettre à João Félix et à Mykhaylo Mudryk d’enfin commencer leur belle histoire avec les Blues ?

Duel au sommet entre Pep Guardiola et Thomas Tuchel

Après sa victoire dans le Klassiker pour son premier match à la tête du Bayern Munich, Thomas Tuchel a immédiatement eu un impact positif sur ses nouveaux joueurs. Après avoir éliminé le Paris Saint-Germain sans trembler en 1/8 de finale, les Bavarois affrontent un autre club qui rêve depuis très longtemps de soulever cette Ligue des champions. Avec le retour d’une défense à 4, des joueurs comme Kingsley Coman, Serge Gnabry et Leroy Sané peuvent désormais se libérer de certaines tâches défensives qu’ils devaient auparavant réaliser sous les ordres de Julian Nagelsmann. Leader de Bundesliga mais éliminé de la Coupe d’Allemagne à la surprise générale contre Fribourg, les Bavarois ne sont donc plus en course pour réaliser le triplé. Mais un doublé championnat – Ligue des champions reste encore faisable…

Qualification du Bayern Munich contre le PSG - Photonews

Qualifié après un match retour assez facile contre le RB Leipzig, Pep Guardiola retrouve en 1/4 de finale un club qu’il a entraîné entre 2013 et 2016. Toujours présents dans la course à la couronne d’Angleterre, les Cityzens espèrent surfer sur leur vague positive pour venir éliminer le club allemand. Longtemps habitué à son 4-3-3, Pep Guardiola a souvent l’habitude ces derniers temps d’aligner son équipe en 3-4-2-1. Cette formation permet en effet à Manchester City de multiplier les mouvements offensifs et d’apporter un danger permanent en phase de possession. Avec cette nouvelle formation tactique et la forme étincelante de Kévin De Bruyne, Manchester City peut-il sortir les hommes de Thomas Tuchel ?

Naples sur le toit de l’Italie… et de l’Europe ?

Leader incontesté de Serie A, Naples peut aborder sereinement la fin de saison en championnat. Avec 16 points d’avance sur la Lazio, les hommes de Luciano Spalletti ont une avance considérable sur leur dauphin, alors qu’il ne reste que 9 matchs de Serie A. Mais cette lourde défaite concédée le 2 avril (0-4 au Maradona) contre le Milan AC n’arrive pas au bon moment pour les coéquipiers de Victor Osimhen. Autre mauvaise nouvelle pour les Napolitains, les blessures de Giovanni Simeone et de Victor Osimhen n’arrivent pas au bon moment, et les doutes planent concernant les disponibilités des deux attaquants pour le quart de finale aller…

Victoire du Milan AC (0-4) à Naples - Photonews

En effet, le plan mis en place par Stefano Pioli lors de cette première opposition entre les deux clubs a parfaitement fait déjouer le potentiel futur champion d’Italie. Entré un peu avant l’heure de jeu, Alexis Saelemaekers réalisera une prestation impressionnante, avec un but venu de nulle part pour alourdir la sanction des Napolitains. Actuellement à la quatrième place du classement, le Milan AC est encore loin d’avoir assuré sa place l’an prochain en Ligue des champions. Même si la Ligue des champions et la Serie A sont deux compétitions distinctes, les coéquipiers de Sandro Tonali ont inévitablement pris l’ascendant psychologique sur le Napoli avant cette double confrontation.

João Mário, le facteur x du Benfica

Véritable homme fort de Benfica cette année, João Mário réalise certainement la plus belle saison de sa carrière. Avec 17 buts et 6 passes décisives en 26 matchs de Liga Portugal, l’ancien milieu de terrain de West Ham United est actuellement co-meilleur buteur du championnat avec Gonçalo Ramos, l’autre homme fort du club. Après avoir facilement disposé du Club de Bruges au tour précédent, les joueurs de Roger Schmidt ont encore l’occasion de franchir un cap cette année en Ligue des champions.