Réouverture du musée de la Vie Paysanne et des Métiers Oubliés de Han-sur-Lesse

Le musée héberge des scènes de la vie au début du 20e siècle dans lesquelles sont représentés des métiers anciens ou oubliés qui ont pour la plupart été radicalement transformés voire ont disparu aujourd’hui. Riche d’une collection comptant plus de 200 mannequins qui représentent plus de 90 métiers accompagnés de leurs outils, parfois rares, le musée invite les visiteurs à faire un bon dans le passé en vous faisant découvrir le monde de nos ancêtres, un monde pas si lointain transmis grâce aux histoires et anecdotes de nos aïeux.

Cette collection est le fruit d’un demi-siècle de travail et a vu le jour grâce à la passion et la force inébranlable de Joseph Baijot. Son initiative a permis de créer ces différentes scènes et d’habiller les mannequins d’époque en leur faisant adopter une posture qui les rendent vivants.