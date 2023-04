«Sans regret et sans aigreur»: Gilles Bouleau évoque son départ du 20h de TF1

On vous rassure tout de suite, Gilles Bouleau n’a pas prévu de quitter son poste. Mais comme chaque bonne chose, tout a une fin, et le journaliste le sait très bien.

Gilles Bouleau évoque ensuite deux promesses faites à lui-même lorsqu’il a décroché ce poste très convoité. D’abord de « ne pas changer » : « J’ai suivi les conseils de mon ami Jean-Pierre Pernaut qui n’a jamais pris le melon et qui m’a dit : ‘Reste ce que tu es’. » L’autre promesse est de « partir dans la joie, la bonne humeur, sans regret et sans aigreur. »

Le 4 juin 2012, Gilles Bouleau succédait à Laurence Ferrari à la présentation du 20h de TF1, du lundi au jeudi. Cela fait donc déjà plus de dix ans que le journaliste de 60 ans retrouve des millions de Français, chaque soir. Invité d’Eric Dussart et Jade dans « On refait la télé » sur RTL, Gilles Bouleau a évoqué son avenir sur la chaîne : « Le jour où ça s’arrêtera, je dirais : ‘C’est formidable’. »

Lire aussi Gims revisite le générique culte du JT de TF1 avant de s’ambiancer sur le plateau avec Anne-Claire Coudray (vidéo)

Et de s’expliquer sur cette seconde promesse avec une métaphore footballistique : « Si je ne peux plus marquer de buts et que je recule d’avant-centre à milieu de terrain, à gardien et à coupeur de citron, je préfère partir. » Mais rassurez-vous, Gilles Bouleau ne compte pas quitter son poste : « Si Dieu le veut, si mes patrons le veulent et si les téléspectateurs le veulent. »