Un homme et trois femmes identifiés dans les victimes de l’immeuble effondré à Marseille

Les cellules d’identification ont réussi à établir des correspondances avec quatre corps extraits des décombres du 17 rue de Tivoli grâce à des éléments ADN, capillaires et dentaires.

Ces personnes sont Nicole Gacon, 65 ans, qui vivait dans l’appartement en rez-de-jardin à cheval entre le 15 et le 17 de la rue ; Antionietta Alaimo, épouse Vaccaro, 88 ans, habitante au premier étage ; et enfin Jacques Praxy et Anne-Marie Praxy née Genovesi, son épouse, dans le duplex du 3e étage, a indiqué la magistrate.