Les voisins entendent un bébé pleurer dans un appartement, les secours ont découvert l’horreur ce mardi matin: la maman retrouvée morte

« On entendait un bébé crier depuis hier soir », confiait un habitant de l’immeuble de Pas-de-Calais Habitat, dans le quartier des Hochettes à Arras. Au sixième étage de l’entrée nº1 de cet immeuble, rue Millet à Arras, les pompiers ont dû intervenir à la demande de riverains inquiets, vers 8h. Ils ont dû utiliser grande échelle pour casser une vitre et accéder à l’appartement avant de constater qu’une femme de 32 ans y était décédée. Étant donné la raideur cadavérique, la mort remonterait à plus de 24 heures avant l’intervention des pompiers. Le bébé, d’un an, a été confié à des membres de sa famille, rapporte La Voix du Nord.

Les policiers du commissariat d’Arras, en charge de l’enquête, sont toujours sur place pour effectuer des constatations et tenter de comprendre les origines du décès de cette maman. Une expertise légale devrait permettre d’en savoir un peu plus.