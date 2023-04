La séquence hilarante d’un joueur de West Ham qui panique et se fait pourchasser… par le chien d’un coéquipier (vidéo)

On savait que Maxwell Cornet était particulièrement rapide, on ne se doutait pas qu’il l’était encore plus qu’un chien. Pourtant, c’est ce qu’il a prouvé ce lundi, au centre d’entraînement de West Ham. Et ce, contre sa volonté, bien entendu.

Hier, l’un des coéquipiers de l’ancien Lyonnais avait décidé de venir au centre d’entraînement avec son chien. Un animal assez massif, mais qui semblait fort amical, au point de vouloir aller saluer chaque coéquipier de son maître. Même celui qui a visiblement une peur bleue des chiens : Maxwell Cornet.