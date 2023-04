Le président américain Joe Biden attendu en Irlande du Nord pour les 25 ans de l’accord de paix

Le 10 avril 1998, jour cette année-là du Vendredi Saint précédant Pâques, les républicains favorables à une réunification avec l’Irlande et les unionistes attachés au maintien au sein du Royaume-Uni décrochaient un accord de paix inespéré après d’intenses négociations impliquant Londres, Dublin et Washington.

Un quart de siècle plus tard, l’anniversaire a été observé sans liesse particulière lundi et a même été marqué par des incidents visant la police alors que l’Irlande du Nord est en pleine crise politique, avec des institutions paralysées depuis plus d’un an.