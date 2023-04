Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quand tu as parlé au mariage, tu as fait pleurer le roi Albert et la reine Paola.

J’ai parlé avec mon cœur, en essayant de dépasser le côté folklorique des mariages princiers qui sont enveloppés dans le protocole. Et tout cela sans dire un gros mot !

Et après, tu as été invité à Laeken ?

Tout le monde était content sauf le cuisinier qui était furieux car j’avais parlé dix-huit minutes au lieu de trois. Et son bifteck était trop cuit. Astrid était hospitalisée. À la fin du repas, j’ai dit à Mathilde que j’aurais tellement voulu la voir. Comme elle était à l’hôpital, Mathilde m’a proposé de m’y conduire tout de suite.