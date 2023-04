Electro, visites et food trucks au programme de la Fête de l’Iris les 6 et 7 mai à Bruxelles

Comme de coutume, les institutions européennes ouvriront leurs portes aux citoyens le samedi et proposeront notamment des débats publics, des visites guidées et une série d’animations ludiques et instructives.

Le même jour, sept communes bruxelloises seront mises à l’honneur (Anderlecht, Etterbeek, Ganshoren, Ixelles, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek). Les curieux pourront y découvrir des lieux «secrets ou habituellement fermés au public», dont certains bâtiments Art nouveau qui font la réputation de la Région capitale.