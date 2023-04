«J’avais un bébé dans mon ventre qui risquait de ne pas naître»: la femme de Frederico Valverde brise le silence suite à son altercation avec Alex Baena!

Pour rappel, le milieu de terrain madrilène est accusé d’avoir attendu Baena devant son bus et de lui avoir ensuite assené un coup au visage, suite à des propos que le joueur de Villarreal aurait prononcé lors de leur dernier affrontement en Coupe du Roi. « Pleure maintenant, ton fils ne va pas naître », aurait déclaré Baena, qui nie ces accusations.

Mina Bonino, l’épouse de Valverde, a réagi à cet incident sur ses réseaux sociaux en volant au secours de son mari. « Essayez d’imaginer que vous êtes enceinte de 14 semaines et que les médecins vous disent que votre enfant ne naîtra probablement pas vivant. J’avais le choix entre interrompre la grossesse ou attendre plus d’un mois les résultats des tests invasifs », a-t-elle déclaré.

« J’ai heureusement choisi cette dernière solution, mais imaginez que de début janvier au 10 février, le jour où j’ai reçu le résultat positif, je portais dans mon ventre un bébé dont je ne savais pas si je pourrais le mettre au monde. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passait dans ma tête et ce que cela me faisait. Tant que mon bébé ne sera pas né, je n’aurai jamais l’esprit en paix. Nous n’avons jamais incité à la violence, mais de lourdes limites ont été franchies. Tout ne peut pas passer dans le football et dans la vie. »