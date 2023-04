Simon François, ex-présentateur du JT du week-end, à la tête de la rubrique «Planète avenir»: «Le monde de demain existe déjà» L’ex-présentateur du J.T. (et toujours joker à l’occasion) pilote maintenant la rubrique « Planète avenir » du vendredi, consacrée au développement durable, dans le journal de 19 h. RTL Belgium/Olivier Pirard

Par Antonella Soro

Ne plus présenter le J.T. du week-end était votre décision ? Oui, c’était mon choix. Cela faisait plus d’un an qu’on en discutait avec la rédaction. Et cette décision a été dictée par des raisons familiales. Ma fille de 3 ans, Raphaëlle, m’a dit un jour : « Papa, tu travailles trop. » Là, j’ai pris conscience qu’il était temps d’essayer un autre rythme. Cela faisait douze ans que je consacrais mes week-ends au journalisme.

À ma famille, et cela me fait beaucoup de bien, à rénover ma maison. Je suis toujours passionné par la musique et le sport, je continue de jouer de la guitare avec mon groupe d’amis.

Aviez-vous déjà des atomes crochus avec la thématique écologique ? Avec mon collègue Steve Damman, nous avons remporté l’année dernière le prix du journalisme constructif pour un sujet sur nos déchets, matériaux du futur. Nous voulions continuer à faire des reportages en ce sens. « Planète avenir » ne parle pas que d’écologie… C’est ce qu’on appelle du journalisme de solution. Aborder les problèmes environnementaux de manière anxiogène n’a pas vraiment d’impact et des milliers de personnes en Belgique prennent le problème à bras-le-corps. Le monde de demain existe déjà. On expose ces solutions tout en gardant un esprit critique. La question du prix est analysée aussi. Lire aussi «Arrêter le J.T. n’était pas ma décision», «Ça me manque beaucoup»: Salima Belabbas revient sur son éviction du RTL Info Comment dénichez-vous ces initiatives ? Une fois qu’on a mis le doigt dedans, les sujets ne font qu’arriver. Par exemple, j’ai rencontré Bertrand Piccard et lui-même a recensé 1500 solutions écologiques pour aider à la transition. Le sujet est inépuisable. Cette rubrique vous a-t-elle donné de l’élan pour changer vos habitudes ? J’étais déjà plus ou moins sensibilisé et engagé dans ce processus, et ces reportages remettent en perspective mes habitudes. Et là, pour la rénovation de ma maison, j’ai opté pour de l’isolation naturelle en fibres de bois, ce que je n’aurais pas fait avant. Et puis, la différence de prix des matériaux durables par rapport à ceux issus de la pétrochimie n’est plus si énorme étant donné l’envolée des prix depuis la guerre en Ukraine. Vous qui êtes aux avant-postes de l’évolution, comment sera le monde de demain ?