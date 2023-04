Procès des attentats à Bruxelles: de mauvaises conditions de transfert mènent à des incohérences dans les auditions

Revenant sur une audition remontant à octobre 2018, le vice-président de la cour, Thibaut de Sauvage, a cité des propos de Mohamed Abrini plaçant Salah Abdeslam dans l’appartement schaerbeekois de la rue Max Roos. Ce que «l’homme au chapeau» a contesté: «Je ne sais pas pourquoi j’ai dit ça ce jour-là» ou «pourquoi l’enquêteur a noté ça».

de videos

«C’est pour ça que je me suis battu» contre les conditions de transfert (port d’un masque et d’un casque, fouilles à nu,...). «Comment voulez-vous qu’on réponde correctement aux questions? J’ai été interrogé de Bruges à Bruxelles, de Bruxelles à Beveren. Ce sont des heures de trajet. On vous met un masque et un son qui vous rendent juste dingue», a-t-il souligné, en référence à la musique à volume élevé à laquelle les accusés étaient exposés au début des transferts.