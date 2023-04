La plus grosse concession Mercedes de Wallonie va s’installer à Farciennes: création d’emplois à la clé

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Selon la DH, un dossier de demande de permis a été déposé afin de construire une concession destinée à être ‘une des plus grandes et modernes de Wallonie, à la hauteur de la plus grande ville wallonne’, a déclaré Olivier Piret, general manager de SAGA Belgique, qui distribue la marque Mercedes-Benz.

SL+ Architectes

C’est en fait la concession de Gilly, située au bord de la route de la Basse-Sambre, qui déménage pour s’agrandir. « À Farciennes, nous disposerons de davantage d’espace, notamment pour les ateliers. La concession Mercedes vise en effet l’occupation de 4,5 hectares de terrain, dont 7.000 m2 par des constructions. Ce qui en ferait le plus important occupant de cette zone d’activités développée par l’entreprise Wanty », poursuit le general manager.