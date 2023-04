Namur : Saint-Pierre de Romeen réduction ?

Cinq siècles plus tard, soit le 12 mai 1559, le pape Paul IV fait de Namur le centre d’un nouveau diocèse et il nomme à sa tête l’évêque Antoine Havet, un dominicain qui choisit comme cathédrale la collégiale Saint-Aubain construite entre 1047 et 1051. De cette ancienne construction, il ne subsiste aujourd’hui qu’une tour carrée datant du 13ème siècle. Elle sera d’ailleurs rehaussée d’une flèche en 1648.

Déjà à l’époque, la future capitale wallonne est la proie fréquente des flots. L’inondation de 1740 endommage grandement l’édifice qui, par ailleurs, était déjà vétuste et trop petit pour l’utilisation qu’en faisaient les dignitaires du clergé. Le chapitre et Paul-Godefroi de Berlo de Franc-Douaire, 13ème évêque de l’évêché namurois, décident d’en ériger une nouvelle. Les plans sont confiés à l’Italien Gaetano Matteo Pisoni, de la ville de Tessin, qui vient de reconstruire le Palais de Charles de Lorraine à Bruxelles. Les travaux sont supervisés par Jean-Baptiste Chermanne, un architecte et entrepreneur des Pays-Bas et, plus précisément, de la Principauté de Liège. Il unit la tour carrée de l’ancienne collégiale à l’église paroissiale Saint-Jean l’évangéliste en une seule construction surmontée d’une grande coupole. La première pierre est posée le 24 juin 1751. La nouvelle cathédrale est terminée seize ans plus tard, la construction de la coupole ayant posé quelques problèmes. La consécration a lieu cinq ans après, le 20 septembre 1772. Réalisée en calcaire de Seilles, la façade s’effrite au 19ème siècle, et est entièrement reconstruite peu avant 1900, de manière plus austère.