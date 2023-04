Beauté en clés, premier événement gembloutois du bien-être

B eauté en clés est, comme le résume sa fondatrice, Catherine, « un clin d’œil à notre ville, Gembloux, dont les 3 clés sont le symbole, mais cela renvoie également à notre volonté de donner des « clés » aux participantes. » Des soins et des moments de partage sont proposés pour atteindre un mieux-être dans différents domaines notamment, en esthétique/image de soi, en hygiène de vie et soin de son corps. « Nous sommes conscients que le bien-être s’entretient, c’est pourquoi, nous proposons en parallèle des soins découverte, des conférences et des ateliers au choix qui nourrissent nos connaissances dans des secteurs méconnus. »

Beauté en clés, pas un salon mercantile