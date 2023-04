EDITO - Charles Michel: des voyages qui font tache

Des articles de presse, notamment dans le très sérieux journal français « Le Monde », font état de témoignages au sommet de l’Europe sur le rôle de Charles Michel, mais aussi sur ses dépenses et ses nombreux voyages. Des témoignages mais aussi des documents étudiés par nos confrères français, qui montrent une hausse prévue des dépenses de M. Michel. Près de 30 % en 2024 par rapport à 2023, par exemple. Lequel se défend en expliquant notamment ses fréquents voyages par la guerre en Ukraine et le rôle de l’Europe dans cette guerre. Un rôle de soutien à l’Ukraine et de sanctions contre la Russie qu’il faut expliquer au reste du monde, selon ce que dit l’entourage de Charles Michel au « Monde ».

Y a-t-il du règlement de compte dans l’air, à un an et demi de la fin de son mandat (celui-ci s’achève en novembre 2024) ? C’est possible mais il est un fait que des voyages coûteux et polluants à l’heure où l’Europe se targue de montrer l’exemple en matière de lutte pour le climat et l’environnement, ça fait tache.