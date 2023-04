Auderghem remporte le label d’or 2022 «Commune amie des animaux»: «Le travail paie»

En 2022, la Région bruxelloise a lancé la troisième édition du label « Commune amie des animaux ». Pour obtenir ce prix, les communes proposent une série de projets et répondent à au moins 8 des 13 critères établis. Parmi ceux-ci : la création de zone de liberté pour chiens, l’octroi d’une prime à la stérilisation, l’interdiction de feux d’artifice, des cours d’éducation canine ou encore la gestion 24/7 des animaux perdus.

Après Ixelles et Schaerbeek, Auderghem remporte le label d’or. « Le travail paie. On a coché toutes les cases et on est de loin les seuls à faire ça », se réjouit Florence Couldrey (DéFI), échevine du Bien-être animal, qui a mis en place des formations de premiers secours aux animaux et qui ont été suivies par la police. « On est la troisième commune à avoir le plus chien par habitant à Bruxelles. L’accessibilité aux cours d’éducation canine est un vrai problème car ça coûte cher. On propose donc des cours (5 euros pour les Auderghemois et 15 euros pour les autres) qui se terminent par une balade encadrée dans la Forêt de Soignes. »