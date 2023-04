Divine N’Sunda, accueillante à Chastre, ne sera pas libérée

Les mobilisations en soutien à Divine N’Sunda se multiplient depuis déjà plus de deux mois. Des actions ont été menées à Chastre, mais également dans le reste de la province, où de nombreux établissements scolaires ont souhaité témoigner leur solidarité face à la situation de cette accueillante. Pour rappel, l’accueillante qui travaille en Belgique depuis plusieurs années, est menacée d’expulsion du territoire.

Un passage devant les tribunaux

Ce jeudi 6 avril, les avocats de Divine ont plaidé sa cause et demandé sa libération devant les tribunaux compétents. Mais malheureusement, le juge n’a pas accédé à cette requête. Cette situation est vécue comme un nouvel échec, puisqu’il y a quelques semaines, la rencontre avec la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor, n’avait pas non plus fait avancer le dossier. « Avec les avocates, nous avons un autre plan en tête pour essayer de régler la situation, mais il est encore trop tôt pour en parler. C’est une triste situation », a confié Dimitri Crickillon, directeur de la Petite école de Gentinnes, à nos confrères de L’Avenir.