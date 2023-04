Procès Pharmaceutica à Liège: la drogue aurait été dissimulée dans des cargaisons de fruits

Un des prévenus a reconnu avoir été le « visage » d’une société qui était utilisée pour des transports de marchandises et la location de hangars. Ce prévenu a désigné l’un des autres inculpés comme celui qui se cachait réellement derrière les activités de cette société.

« J’ai signé des documents et je devais prêter ma gestion dans la création de cette société. Je devais chercher des hangars non-partagés et assez vastes pour recevoir des semi-remorques. On me demandait de payer des loyers, mais je n’ai pas eu de prise de décision », a indiqué ce prévenu.