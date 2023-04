Les médicaments sur ordonnance trop chers pour quatre Bruxellois sur cinq

80 % des Belges trouvent inacceptable de payer des médicaments en vente libre tels que le paracétamol au moins cinq fois plus cher que nos voisins aux Pays-Bas. C’est ce qui ressort d’une enquête d’Ipsos. Un tiers (et même la moitié à Bruxelles) des sondés a différé l’achat de médicaments, ces six derniers mois, en raison d’un manque de moyens financiers. de videos Sept Bruxellois sur dix souhaitent que les médicaments délivrés sans ordonnance en Belgique ne soient pas seulement disponibles en pharmacie.

Les médicaments qui ne nécessitent pas de prescription médicale sont trop chers pour 70 % de Belges, selon une récente enquête menée par Ipsos auprès de 1.000 d’entre eux. Une personne sur trois, surtout les moins de 30 ans, déclare même avoir différé l’achat de médicaments, ces six derniers mois, par manque de moyens financiers. À Bruxelles, où quatre personnes sur cinq déclarent trouver les médicaments sur ordonnance trop chers, la moitié des Bruxellois ont déjà reporté de tels achats. Si la vente de médicaments sans ordonnance n’est autorisée qu’en pharmacie en Belgique, les drogueries et les supermarchés sont également habilités à les commercialiser aux Pays-Bas, avec souvent une différence de prix significative à la clé. C’est notamment le cas du paracétamol. Le générique est jusqu’à cinq fois plus cher en Belgique qu’une version comparable aux Pays-Bas.

Cet écart est inacceptable pour quatre Belges sur cinq. La moitié, et à Bruxelles près de trois quarts, d’entre eux estime également qu’il n’est pas normal que les médicaments délivrés sans ordonnance en Belgique ne puissent être vendus qu’en pharmacie. En Wallonie et à Bruxelles, respectivement six et sept sondés sur dix ne trouvent pas cela correct. Deux tiers sont convaincus que le prix de ces médicaments baisserait s’ils étaient aussi disponibles dans les drogueries ou les supermarchés.

Libéralisation du marché Kruidvat est l’une des chaînes de drogueries qui proposent des médicaments sans ordonnance aux Pays-Bas. En Belgique, le détaillant en plein essor compte 293 magasins répartis en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. « Aux Pays-Bas, la grande majorité des ventes de médicaments en automédication passe par les chaînes de drogueries », explique Bert Verhoef, Managing Director Kruidvat Belgium. « Les prix baisseraient de manière significative si nous pouvions le faire en Belgique aussi. Notre étude montre que 80 % des Belges, et même près de 90 % des Bruxellois, souhaitent que les autorités interviennent pour contrer les prix élevés. Nous y voyons une opportunité pour le gouvernement belge. L’ouverture du marché, de manière responsable, rendrait les soins de santé en Belgique plus abordables et plus accessibles. C’est plus important que jamais en période d’inflation. »