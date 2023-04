Pourquoi «Fantômas 4» n’a-t-il pas vu le jour?

En 1964, à 50 ans, le talent de Louis de Funès éclate enfin au cinéma, avec les succès coup sur coup du « Gendarme », de « Fantômas » et du « Corniaud ». En commissaire Juve face à la superstar de l’époque Jean Marais, le comédien était cependant encore dans le premier des trois « Fantômas » un second rôle.

Un statut qui allait changer dans sa suite et surtout dans le dernier volet, au grand dam de Marais : le nombre de scènes importantes bascula de plus en plus vers Louis. Un sujet de tension entre les deux hommes, d’autant que, d’après Mylène Demongeot, « Jean Marais n’aimait pas son personnage de petit Français grincheux. En fait, il ne comprenait pas du tout de Funès, qui était espagnol, catholique, intelligent, raffiné, précis, travailleur, sensible. L’homme de Funès n’avait pas grand-chose à voir avec le personnage qu’il avait créé. »