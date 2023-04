La grande annonce d’Emilie Dupuis en direct ce midi: «J’ai de bonnes nouvelles» (vidéo)

Il se fait attendre. On ne peut pas dire que le printemps a vraiment commencé en Belgique. Malgré quelques timides journées ensoleillées, le mauvais temps domine depuis bien trop longtemps dans notre pays. Ce mardi ne fait d’ailleurs pas exception puisque les nuages, et quelques averses, sont au rendez-vous.

Mais rassurez-vous, si l’on en croit Emilie Dupuis, on devrait bientôt voir le bout du tunnel. La présentatrice météo de RTL a partagé la grande annonce ce midi en direct pendant le journal. « J’ai de bonnes nouvelles. À partir de lundi, figurez-vous qu’on a un puissant anticyclone russe qui va vraiment nous protéger. Il y en a aussi un autre du côté des Acores. Et donc on va retrouver des températures de saison, parce que depuis pas mal de temps maintenant on est en dessous, et on va avoir du soleil. Un temps vraiment ensoleillé. Normalement du 17 au 25 avril, on aura du beau temps », a-t-elle expliqué.