Une pluie d’hommages du monde politique, tous partis confondus

Paul Magnette, le bourgmestre de Charleroi et président du PS, a été un des premiers à réagir au décès du Thudinien, sur les réseaux sociaux. « Paul était un ami exceptionnel, toujours attentif, délicat, généreux. Un immense travailleur, dévoué sans limite à Thuin, à la Wallonie, à Charleroi métropole. Un formidable compagnon de campagnes, de luttes et de fêtes. Un être cher, rare, qui suscitait la sympathie partout où il passait. Tu nous manqueras beaucoup Polo. » de videos Ce côté à la fois travailleur et festif, cette sympathie, on les retrouve dans nombre d’hommages. « Il y a des compagnons dont la gentillesse et la bienveillance marquent votre vie. Paul en fera toujours partie. Depuis mon arrivée dans ce drôle d’univers qu’est la politique, tu as toujours été une oreille attentive, un conseiller hors pair, discret mais toujours disponible. Nos petits-déjeuners à Charleroi, nos balades dans « ta » Thudinie et tous ces moments à refaire le monde (en commençant bien sûr par Charleroi Métropole), tout cela me manque déjà », écrivait de son côté Thomas Dermine, secrétaire d’État PS à la Relance.

Di Rupo, Bouchez… Autre cador socialiste, Elio Di Rupo évoquait, lui, une « immense tristesse à l’annonce du décès de Paul Furlan. Il était un homme de conviction et de terrain, une figure emblématique de la politique wallonne avec qui j’ai déjà eu le plaisir de travailler. »

Mais chacun le reconnaît, Paul Furlan savait aussi passer outre les clivages politiques, pour des combats communs ou simplement par amitié. « Paul, j’ai toujours admiré la force de tes idées et celle de ton cœur. Je continuerai à le faire. Merci de m’avoir enrichie des moments passés ensemble, au boulot et bien au-delà », confirmait ainsi la députée libérale Rachel Sobry. Son président de parti, lui, reconnaissait un « homme de terrain, toujours dans le concret, jovial mais aussi âpre contradicteur », qui « aura autant marqué son passage comme ministre des Pouvoirs locaux que comme bourgmestre de Thuin. »

Le président des Engagés, Maxime Prévot, était un autre exemple que Paul Furlan savait dépasser les disputes partisanes. « Ma peine est immense ce matin en apprenant ce qui était hélas devenu inéluctable depuis quelques jours… (…) Paul Furlan. Un collègue au gouvernement, un complice au parlement, un ami dans la vie. Un homme bon et intègre, défenseur de sa région hennuyère et de la Wallonie », a-t-il écrit sur Twitter. Président d’Ecolo, Jean-Marc Nollet gardera, lui, « l’image d’un mec engagé pour sa région et sachant faire la fête quand l’occasion se présentait. » Le tout alors que Germain Mugemangango, du PTB, présentait ses plus sincères condoléances aux proches.