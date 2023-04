«J’ai pris conscience qu’il était temps…»: pourquoi Simon François n’est-il plus à la présentation des JT du week-end de RTL?

En décembre 2022, on apprenait que Michaël Miraglia allait prendre la tête de la présentation des journaux du week-end sur RTL. Un poste qui était alors partagé entre Simon François et Salima Belabbas. Si lui reste joker, elle ne présentera plus je JT. « Cela n’était pas ma décision. Le direct, l’adrénaline que le JT procure, ça me manque beaucoup », nous confiait Salima Belabbas, il y a quelques semaines.

de videos

Lire aussi «Arrêter le J.T. n’était pas ma décision», «Ça me manque beaucoup»: Salima Belabbas revient sur son éviction du RTL Info

Qu’en est-il de Simon François ? « Oui, c’était mon choix », explique le journaliste à Ciné-Télé-Revue, « cela faisait plus d’un an qu’on en discutait avec la rédaction. Et cette décision a été dictée par des raisons familiales. Ma fille de 3 ans, Raphaëlle, m’a dit un jour : ‘Papa, tu travailles trop.’ Là, j’ai pris conscience qu’il était temps d’essayer un autre rythme. Cela faisait douze ans que je consacrais mes week-ends au journalisme. »