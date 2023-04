La nouvelle voirie n’a pas été créée en une semaine sur le boulevard de la Sauvenière à Liège: la seconde phase des travaux reportée à début-mai…

Les véhicules devaient donc emprunter une nouvelle voirie qui n’existait pas la semaine dernière. Et elle n’existe toujours pas ce 11 avril. L’exploit n’a donc pas été réalisé par les ouvriers du tram. Et on ne peut pas les blâmer, d’autant plus qu’il y avait le week-end de Pâques… On s’interroge néanmoins sur la communication des gestionnaires du chantier du tram qui a annoncé le lancement de cette seconde phase pour ce mardi, ce qui semblait totalement irréalisable. Ils ont pfficiellement annoncé le report de celle-ci à début-mai 2023.

Pour rappel, donc, quand cette voirie aura été réalisée, l’emprise du chantier basculera côté Opéra du boulevard de la Sauvenière, entre la place Verte et la rue de la Montagne. En venant du boulevard d’Avroy, à partir de la rue de la Montagne, il ne sera plus possible de continuer tout droit sur le boulevard de la Sauvenière vers l’Opéra. Une déviation sera mise en place via la place Xavier-Neujean et la rue Hamal pour rejoindre le rond-point de l’Opéra. Cette déviation sera également empruntée par les bus des lignes 1 et 48. Les commerces et les parkings Neujean et Opéra resteront accessibles.