Les reconstitutions sur le champ de bataille de Waterloo décalées début juillet

La province du Brabant wallon et la société Kleber Rossillon, qui gère le site du Domaine de la bataille de Waterloo 1815, organiseront des commémorations sur place le 18 juin, mais le week-end historique avec bivouacs, animations et reconstitutions est décalé cette année aux 1er et 2 juillet, en raison des modifications du calendrier scolaire par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

« Le nouveau calendrier scolaire en Belgique francophone et la programmation des examens de primaire, secondaire et supérieur qui en découle ont provoqué le décalage de l’habituel week-end événement au tout début du mois de juillet. En effet, afin de fédérer un public familial nombreux, il a été proposé une nouvelle date qui convienne au plus grand nombre », confirment les organisateurs.