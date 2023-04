Naissances à Nausicaá: un manchot et une raie brunette viennent de voir le jour au Centre national de la Mer

Deux bonnes nouvelles qui annoncent une période de l’année toujours riche en naissances. Une première naissance de raie brunette, qui en appelle d’autres. C’est une grande première au Centre national de la Mer : une raie brunette est née ! Après une incubation de 4 mois, le petit mâle a vu le jour le 28 mars 2023.

Les soigneurs, qui attendaient cette naissance impatiemment ont œuvré au mieux pour protéger l’œuf durant toute la période d’incubation. Surveillance, changement de bassin et premiers soins au nouveau-né, ils étaient là au fil du parcours.

Les parents avaient en effet été changés de bassin afin de rejoindre les réserves pour se reproduire plus tranquillement. Ils étaient accompagnés de quatre autres raies brunettes adultes qui ont produit des œufs et dont l’éclosion ne devrait plus tarder.

Si certains œufs sont partis dans des aquariums partenaires, les autres resteront au sein des bassins de Nausicaá.

Cette naissance est d'autant plus importante que la raie brunette figure parmi les espèces en danger pour l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). En Europe, son statut est “quasi menacé”. Elle figure donc dans un programme de conservation européen appelé EEP – Eaza Ex-situ program. La préservation de l’espèce implique le transfert des jeunes dans des structures partenaires du programme afin de garantir une population saine du point de vue génétique et démographique.

Sa population se réduit rapidement en raison principalement de la surpêche mais également sa lente maturité sexuelle (vers 3-4 ans) et une faible fécondité qui impactent la croissance de sa population.

Le saviez-vous ? La raie brunette, aussi appelée raie ondulée, pond des œufs rectangulaires.

Une nouvelle naissance chez les manchots du Cap, une espèce menacée

Né le 30 mars 2023, ce bébé manchot mesure entre 10 et 12 cm et pèse environ 70 g. Il est encore sous la surveillance accrue de ses parents jusqu’à ses deux mois. À ce moment-là, il commencera à explorer son environnement. Il conservera son plumage juvénile durant sa première année et sera visible du public dans l’exposition « Dans l’œil du climat. »

Les manchots du Cap sont une espèce menacée et cette naissance s’inscrit donc dans le programme européen de conservation.

D’autres œufs de manchot devraient éclore dans les prochaines semaines

Le saviez-vous ? Le sexe du bébé manchot sera connu dans deux mois, après une analyse de ses premières plumes.

Quelques informations sur les œufs

Œufs de poissons, œufs de manchots, œufs de requins et de raies ou encore œufs de geckos… à Nausicaá des milliers d’œufs sont pondus chaque année et aboutissent à plusieurs centaines de naissances au sein de l’aquarium. En effet, le mode de reproduction le plus courant chez les poissons est ovipare c’est-à-dire que les poissons pondent des œufs. Dans le Grand Bassin de la Haute Mer par exemple, des milliers d’œufs sont pondus – plus précisément les femelles libèrent des ovules qui sont fécondés par les mâles. Cette stratégie du nombre assure la survie des espèces vivant en bancs comme les sardines qui peuvent pondre jusqu’à 60 000 œufs. Leurs œufs sont pélagiques c’est-à-dire qu’ils flottent à la surface comme du plancton et sont la proie d’autres espèces qui s’en nourrissent. Les géniteurs se reproduisent mais ne se soucient pas de leur descendance.

Chez d’autres espèces les œufs sont benthiques c’est-à-dire qu’ils vont se poser et rester sur le fond grâce à une substance collante qui les fixe sur un rocher.