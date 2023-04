Première étape franchie pour l’installation d’un nouveau distributeur de cash dans le centre de Rixensart

Petit à petit, les distributeurs d’argent liquide disparaissent. Ils se font de plus en plus rares. Cela implique que certains centres-villes n’en ont désormais plus… C’est le cas dans la commune brabançonne de Rixensart. Pour pouvoir retirer de l’argent, il faut désormais prendre sa voiture et se rendre aux Papeteries de Genval où un point Cash a été installé. « Une situation inacceptable compte tenu de la présence de nombreux commerces locaux et d’un marché hebdomadaire », souligne la commune sur son site internet.

Malgré une pétition de plus de 4.000 signatures et une motion spéciale du Conseil, rien ne bouge. Pour remédier à ce problème, Rixensart souhaite dès lors replacer un distributeur dans le centre. Pour ce faire, en janvier dernier, une procédure de concession de services visant au placement et à l’exploitation d’un distributeur de billets de banque a été initiée par la commune.