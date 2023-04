Lancement de la première phase de travaux pour le projet ABY à Forest

Charles Spapens (PS), échevin de la Revitalisation urbaine, se réjouit : « Cette acquisition marque un pas de plus dans cet ambitieux projet de réhabilitation de l’abbaye de Forest et dans la mise en valeur de notre patrimoine culturel, tout en contribuant à la préservation de l’environnement ».

La deuxième avancée significative est la mise en œuvre de la première phase de chantier qui comporte des travaux de désamiantage et de démolition. Cela permettra d’anticiper et de coordonner les premières campagnes de dépollution et les fouilles archéologiques sur le site. Ces premières interventions permettront de mettre à jour des zones qui étaient jusqu’à présent inaccessibles. Le département du patrimoine archéologique de l’administration régionale a missionné une équipe d’archéologues afin d’enregistrer et de documenter les éventuelles découvertes.