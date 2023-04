Les Arti’shows d’Ath passent en mode comédie pour la deuxième édition de leur théâtre caritatif

Cette troupe de théâtre créée de toute pièce par deux amis vétérinaires souhaitait faire don d’une partie des bénéfices pour faire plaisir à des enfants en situation précaire. « L’objectif, si on réussit à récolter assez d’argent, serait d’emmener les enfants à Pairi Daiza » dit Laurence Thoumsin, chargée de communication de la troupe. « Si nous n’arrivons pas à réaliser cet objectif, on fera des bons d’achat pour des fournitures scolaires » ajoute la vétérinaire.

L’an dernier, les Arti’shows avait réalisé leur premier spectacle à l’occasion du Télévie. Pour cette seconde édition, le CPAS d’Ath sera à l’honneur. « C’est une aide financière très appréciable et c’est fort sympathique qu’ils aient pensé à nous », confie Jérôme Salingre, Président du CPAS d’Ath. « Ce sont des bénéfices qui vont servir à aider des familles dans le besoin, c’est tout ce qu’on demande ! », ajoute-t-il.

Cet événement se déroulera dans la salle Georges Roland à Ath et deux dates sont à retenir: le samedi 6 mai à 20h et le dimanche 7 mai à 16h. Tarif : 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les -12 ans.