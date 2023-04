Cauet sous les feux des critiques après une chanson qui a créé la polémique: «Un irrespect impensable», «une honte»… (vidéo)

Quelques jours plus tard, le jeudi 6 avril, l’animateur de radio, Cauet, diffusait une chanson humoristique à l’occasion de la chronique du « JT chanté » dans son émission C’Cauet sur NRJ. Les chroniqueurs chantent en chœur sur le rythme du son Le bilan, du duo Nèg’ Marrons : « Le temps passe passe passe et le chien commence à s’noyer / Les amoureux paniqués sautent dans l’eau pour le sauver / Au même moment, calmement, le chien sort de l’eau vivant / Mais les amoureux épuisés meurent noyés dans le courant / Ils sont morts, décédés, calmement, décédés, noyés calmement. »

Il y a un peu plus d’une semaine, le 2 avril, Théo et Cassandra, un jeune couple (27 ans), se sont noyés après avoir voulu sauver leur chien qui était tombé dans la Meuse, à Sorcy-Saint-Martin en France.

Même si Cauet précise plusieurs fois qu’il s’agit d’un événement dramatique, le côté humoristique n’est pas passé, à commencer du côté de la mairie de Sorcy-Saint-Martin qui a publié une réponse à la chronique, sur Facebook : « Un irrespect impensable. Alors que toute la population de notre secteur est endeuillée par le drame qui a coûté la vie à deux jeunes gens que nous aimions, qui vivaient et travaillaient dans nos villages, l’animateur CAUET et ses sbires rient à gorge déployée derrière les paroles d’une chanson qui raconte la tragédie sur un ton badin. Ce faisant, ces personnes crachent au visage des familles et salissent la mémoire des victimes. Comment pareille ordurerie peut-elle être diffusée et qui sont ces personnages abjects aux rires gras et insultants qui ont pignon sur rue et sur onde ? »