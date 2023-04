Formation gratuite pour les jeunes du Brabant wallon sur les gestes qui peuvent sauver une vie

18 journées de formation sont planifiées jusqu'en janvier 2024, les samedis et en semaine pendant les vacances scolaires. Les différentes sessions sont réparties géographiquement sur le territoire provincial. Et la participation à la formation est gratuite.

« Former les jeunes aux premiers gestes de secours peut sauver des vies », déclare Sophie Keymolen, députée provinciale en charge de la Jeunesse. « Leur offrir cette formation, c’est leur permettre d’être un peu plus préparés et de gagner de précieuses minutes en situation d’urgence. Ils apprennent des techniques de réanimation cardio-pulmonaire mais aussi des soins utiles dans la vie quotidienne. Nous en faisons de la sorte des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. En somme, des citoyens aux multiples compétences. Investir dans la formation à destination des jeunes, c'est investir pour les adultes de demain, l’avenir de notre société. »