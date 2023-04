Ari Motors 902 : Allemande, électrique, et abordable

C’est à croire que l’énorme succès de la Citroën AMI donne des idées à tout le monde. Si le pionnier de la microvoiture électrique fut le Renault Twizy, il y a plus de 10 ans, c’est pourtant aujourd’hui que ce secteur semble vouloir exploser. Après la Citroën, la Silence à batteries portables, la Xev YoYo au design italien, la Triggo à largeur variable et bien sûr la Ligier, voici la première représentante allemande de la catégorie : la Ari 902.

Expérience en utilitaire

Ari Motors n’est pas un constructeur débutant, puisqu’il commercialise depuis 2018 de petits utilitaires électriques urbains, pour les livraisons « du dernier kilomètre ». Son catalogue comprend aussi de petites voitures limitées à 24, 45 ou 80 km/h, mais la 902 est le premier modèle « sérieux ». Son design est sensiblement moins basique, et cet engin de moins de 3 mètres propose deux places et un coffre assez énorme. Différence majeure par rapport à certaines concurrentes, l’Ari revendique 20 ch et pointe à 90 km/h. Ce qui signifie qu’elle n’est pas accessible dès 16 ans. Le constructeur annonce une autonomie allant de 110 à 200 km, et un prix de base de 13.995€. Pas sûr que ce soit la plus convaincante ou séduisante de la catégorie, mais en tout cas, son existence renforce les rangs de ces engins qu’on verra de plus en plus.