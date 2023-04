Romotow T8 : c’est qui la star du camping ?

C’est en 2018 que le bureau d’architecture néo-zélandais W2 a présenté ce concept de caravane qui ressemble à une clé USB géante. Comme vous le voyez, sa particularité est de pouvoir pivoter sur 90° autour d’un axe, ce qui libère une petite terrasse couverte et éclairée – également munie d’un barbecue à gaz – sur la structure même de la caravane.

Au prix d’une Ferrari

L’intérêt de cette idée ? Nous avouons que ça nous laisse un peu perplexe, du moins sur le plan pratique. Sur le plan esthétique en revanche, il faut avouer que tout est d’une élégance rare, et surtout l’aménagement intérieur. Comme nous le disions, ce concept est devenu réalité, et la production de la caravane a déjà commencé. Pour en obtenir une et posséder la caravane la plus classe du camping, il faudra d’abord trouver un distributeur européen qui l’importe depuis la Nouvelle Zélande, et il faudra surtout s’acquitter d’un chèque de… 246.000€.