Mini présente Spike

Les voitures équipées de commandes vocales, de l’intelligence artificielle, de systèmes capables de vous faire des suggestions diverses et variées, c’est déjà d’un commun… Le truc qui se profile aujourd’hui, c’est que tout cela prenne une forme « physique » capable de vraiment créer un lien avec l’utilisateur. Récemment, on a vu la démarche se concrétiser chez Smart, avec un petit renard omniprésent dans le système multimédia, et chez Nio, avec une petite tête de robot aux grands yeux amicaux, posée sur la planche de bord. Aujourd’hui, c’est Mini qui nous présente son assistant «virtuello-réel ».

Spike

Pour donner vie à son assistant virtuel, Mini a choisi le chien, et plus précisément le bulldog parce que « avec son allure ramassée et puissante, c’est un peu l’équivalent animal de la Mini », déclare le constructeur. Certes… Spike sera présent sur l’écran central des futurs modèles de la marque, écran qui sera évidemment rond, pour respecter les codes esthétiques traditionnels. Spike sera là pour répondre à des demandes (« Emmène-moi à l’expo canine la plus proche » ou « Trouve-moi vite une station de recharge »), et pourra aussi servir de mode d’emploi de certaines nouvelles fonctions. L’histoire ne dit pas si c’est par des aboiement qu’il vous indiquera que vous avez oublié votre ceinture, ou si un obstacle est proche lors des marche-arrière. Ce serait marrant, en fait. Spike et toutes ses fonctions seront présentés sur le concept Aceman au prochain salon de Shanghai. Ensuite, il sera progressivement intégré sur tous les modèles Mini dès fin 2023, donc vraisemblablement sur le nouveau Coutryman et sur la Cooper, dont nous vous montrions les premières images il y a quelques jours..