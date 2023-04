Le parking bas du Centre administratif de Mouscron en partie interdit en raison de l’abattage d’un arbre menaçant

Les services techniques communaux sont chargés de procéder à l’abattage d’un arbre menaçant la sécurité publique. Une récente étude a en effet révélé qu’un hêtre présente un état sanitaire critique ne garantissant plus sa stabilité.

de videos Face au risque présent pour la sécurité des biens et des personnes, un arrêté d’abattage en urgence a été pris. Afin de permettre l’exécution des travaux, le parking bas du Centre administratif sera interdit en partie dès ce mercredi 12 avril, à 7h.

L’entrée et la sortie se feront uniquement par la rue de Courtrai. L’accès de la rue Victor Corne sera protégé et réservé aux engins de chantier. Seules les deux premières rangées de places les plus proches de la rue de Courtrai seront accessibles pour le stationnement. Toute la zone rouge sur la photo ci-jointe sera interdite à la circulation et au stationnement.