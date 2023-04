Les trésors du pays blanc: deux des plus beaux villages de Wallonie se cachent dans la commune de Jodoigne

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Créée en 1997, l’association « Les plus beaux villages de Wallonie » (PBVW) valorise le patrimoine et l’identité des régions rurales wallonnes. Aujourd’hui, 31 villages sont labellisés PBVW. Tous répondent aux critères d’une charte de qualité, et alternent patrimoine rural, sites remarquables ou monuments classés.

Dans le Brabant wallon, deux villages ont obtenu le label : Mélin et Saint-Rémy-Geest. Tous les deux sont situés dans l’entité de Jodoigne, tout à l’est de la province. Avec l’arrivée des beaux jours, c’est l’occasion de mettre ces endroits à l’honneur, pour profiter de charmantes balades.