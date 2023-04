Guerre en Ukraine: plus de 1.500 incidents possiblement dangereux pour l’environnement ont eu lieu en Ukraine

Parmi les endroits les plus délicats, elle cite les centrales hydroélectriques de Kakhovka (connue sous le nom de Neporozhnyi), de Kiev et de Dnipro ainsi que les centrales nucléaires de Zaporijjia et de... Tchernobyl où un grave accident à la base du plus grand rejet radioactif non contrôlé de l’histoire mondiale a déjà eu lieu en 1986.

Cette dégradation de l’environnement menace «de conséquences à plus long terme sur le plan sanitaire, avec par exemple des risques accrus de cancers et de maladies respiratoires», prévient l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).